Оформление и получение вида на жительство в Беларуси
Документом, дающим право легального пребывания в республике с возможностью трудиться, является вид на жительство в Беларуси. Без него невозможно будет не только устроиться на работу, но и бесплатно пользоваться медицинскими услугами. ВНЖ – это тот же паспорт, только временный, наделяющий обладателя всеми гражданскими правами. Если вы хотите уехать жить в Беларусь на ПМЖ, то сделать его нужно будет обязательно.
Россиянам можно подавать заявку с документами в Департамент миграции при ОВД, расположенном по месту прописки по упрощенной схеме. Эти заявления рассматриваются в первую очередь, благодаря давним дружеским отношениям между странами. Общий для всех срок обработки документов 3 месяца. Заявления от россиян проходят проверку месяц.
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Кто имеет право на ВНЖ
Получить вид на жительство в республике Беларусь можно гражданам:
- Имеющим родственную связь, включая зарегистрированный брак и усыновление, с жителем страны.
- Родившимся или постоянно проживающим в республике до 12.11.91 г.
- Имеющим в собственности недвижимость, находящуюся на территории республики Беларусь.
Еще находясь в России, необходимо заранее побеспокоиться о некоторых справках, которые потребуются в Беларуси – факт отсутствия судимостей, наркотической зависимости и психоневрологических заболеваний.
Виза в Беларусь не нужна. Приехав в республику первым делом надо встать на учет, о чем выдается специальный документ, дающий право пребывать на законных основаниях в Беларуси на протяжении 90 дней. За это время нужно оформить внж или позаботиться о получении временного разрешения.
Белорусский вид на жительство
Для россиян белорусский ВНЖ – процесс его получения несложен. Нужно только иметь основание. Таковым может быть:
- Зарегистрированный брак с гражданином/кой республики;
- Воссоединение с семьей;
- Если имеется высокая квалификация в какой-нибудь сфере деятельности или вы обладаете исключительным талантом и способностями;
- Вложение инвестиций в размере 150 тысяч евро и больше.
В основном ВНЖ в республике Беларусь стремятся приобрести новобрачные, выбрав эту страну для своего дальнейшего места жительства и те, кто решил открыть свой бизнес.
Имея один из вышеперечисленных поводов, можно смело начинать процесс оформления вида на жительство. Для начала стоит познакомиться с требуемыми для этого документами:
- Заполнить специальную форму заявления-анкеты.
- Написать автобиографию.
- Загранпаспорт. Исключение для беженцев и людей, вообще не имеющих гражданства.
- Справку об отсутствии судимости в стране проживания и/или о составе семьи с места прописки, если есть.
- Подтверждение законного нахождения в республике в виде отметки о регистрации, поставленной в ОВД по месту пребывания.
- Справка из мед. учреждения об отсутствии болезней из перечня, и тех недугов, которые могут быть опасны для местных жителей.
- Цветные свежие фото – 6 штук размером в 40*50 мм, выполненные на одном листе.
- Документально подтвержденное наличие места жительства в Беларуси.
- Уплаченная государственная пошлина – 2 базовые величины.
Получилось не так уж и мало.
Поэтому стоит рассказать порядок действий, чтобы ничего не упустить и все правильно сделать.
Что требуется сделать в родной стране
Оформить загранпаспорт. Именно этот документ является главным, к которому будет выдан ВНЖ.
Далее в ОВД по месту прописки взять справку об отсутствии судимостей и то, что вы ни находитесь под следствием. Это россиянам можно сделать еще и в столице в ГИАЦ МВД РФ (Главный информационно-аналитический центр), или в любом подобном учреждении, находящемся в регионах страны.
Подобная справка будет делаться примерно месяц, поэтому стоит ее заказать заранее. Для ее получения необходим будет гражданский документ.
Перед непосредственным отъездом необходимо будет пройти процедуру выписки. Мужчинам до этого еще потребуется сходить в военный комиссариат и поставить отметку, что с воинского учета снят. Только после этого можно направляться в паспортный стол и получать листок убытия, который потребуется в Беларуси.
При выписке следует иметь в виду, что нельзя оставлять прописанным в квартире одного ребенка. В этом случае выписки гражданин не получит. Например, отец собирается уехать жить в Беларусь один, и вместе с ним прописан в этой квартире и ребенок. У матери регистрация в другом месте. В этом случае, пока мама не впишется на жилплощадь к ребенку, отца не выпишут.
Порядок действий в Беларуси
Прибыв в республику, сразу следует пройти регистрацию в ОГиМ (Отдел, занимающийся гражданством и миграцией) в том районе, где планируется проживать. Здесь же будет выдан весь перечень документов, которые будут нужны для дальнейшего оформления.
Зарегистрировавшись, можно отправляться в поликлинику (районную), оттуда с временной мед. картой направиться в различные заведения для получения различных справок.
Все эти действия потребуют определенного терпения, времени и денег – сдавать анализы придется платно. Максимальное время прохождения этого этапа – 2 недели.
Помимо общих анализов, сдаются дополнительные – на отсутствие СПИДа, сифилиса и гонореи. Их придется ждать до 10 дней. Этот процесс можно ускорить, если сдать не в поликлинике, а в отделе профилактики таких заболеваний в Минске. В этом случае, ожидание ограничивается двумя днями.
Цена за такие услуги для людей, приехавших из стран СНГ – 19 тысяч белорусских рублей, а для дальнего зарубежья – 23 тысячи.
На сифилис будет быстрее сдать одним разом вместе с общими анализами. За это надо будет заплатить гражданам СНГ 40 тысяч, всем остальным – 45 тысяч. Получив результат на руки, нужно будет идти за его расшифровкой в кожно-венерологический диспансер. Здесь же сдают мазок на гонорею, стоимость которого равна 26 650 белорусских рублей. И спустя 2 дня после этого, человек располагает всеми необходимыми справками.
Далее путь будет лежать в наркодиспансер, где просто нужно взять справку. Она выписывается сразу же после уплаты 20 тысяч.
Последним пунктом будет посещение психоневрологического учреждения. Подтверждение вменяемости и адекватного поведения обойдется в 30 тысяч. Туда важно попасть до 16 часов, заранее позвонив и узнав подробности.
Хорошая новость, в 2022 году справка из нарко и психдиспансера не нужна, поэтому тратить на это время и деньги не нужно.
Когда все эти бумаги будут на руках, у терапевта берется заключение, которое должен подписать главный врач.
Процесс прописки или регистрации
Дальнейший путь будет лежать в паспортный стол для прописки по месту нового жительства. Сюда вы должны прийти вместе со всеми членами семьи и хозяином квартиры (если жилье съемное). В наличии должны быть все документы на эту жилплощадь и обоснование для получения ВНЖ. Основываясь на все эти бумаги, плюс написанное заявление, выписывается временная регистрация.
Оплата и окончание процесса
Дальше надо идти в банк для оплаты государственной пошлины и паспортного бланка. И последними хлопотами будет заполнение анкетной формы, половина которой заполняется по-белорусски. Автобиография пишется как от руки, так можно и напечатать на компьютере, затем распечатать и поставить личную подпись. Теперь в Отдел миграции можно смело идти со следующим дополненным списком:
- Заполненной анкетой;
- Формой 1-ИГ;
- Автобиографией;
- Гражданским паспортом родной страны (копии заполненных страниц) и с выпиской;
- Листком убытия;
- Действующим загранпаспортом плюс его ксерокопией;
- Оригиналом свидетельства о рождении и копией;
- Справкой подтверждающей отсутствие судимости – ф. А;
- Листком прибытия по новому месту жительства;
- Документом – основанием на получение вида на жительство;
- Справкой из мед. учреждения;
- Фотографиями;
- Оплаченными квитанциями госпошлины и внж.
Спустя месяц после всего этого вид на жительство будет получен. Это максимальный срок, обычно это бывает намного раньше – через 2 недели.
Как только документ будет в руках, нужно еще раз обратиться в паспортный стол, чтобы несовершеннолетние граждане, имеющие прописку в этой квартире, дали свое согласие на регистрацию.
Еще раз, сделав оплату вида на жительство, ставится соответствующая отметка, и ближайшие два года можно больше не вспоминать обо всех этих бюрократических моментах.
Процесс продления
По прошествии 2 лет можно будет продлить ВНЖ уже на 5 лет. Через 10 лет нахождения в стране можно получить гражданство Беларуси. Примерно за 3 недели до окончания первого срока нужно будет опять обращаться в Департамент миграции. Процесс продления не будет таким долгим, как в первый раз. Нужно будет предоставить 4 свежих фото такого же размера, как и в прошлый раз, оплатить госпошлину, заполнить предоставленную там форму и все. На это обычно уходит 2-3 часа.
ВНЖ в Беларуси для Украинцев
Украинцы в деле оформления ВНЖ в Беларуси наделены теми же правами, что и другие иностранцы. Но в связи с тем, что люди с Украины попадают на территорию республики спонтанно, у многих нет возможности взять необходимые справки и документы. Плюс ко всему, нет достаточных денежных средств для оплаты пошлины и прохождения медицинской комиссии.
Поэтому президент Беларуси установил новые нормы для этих категорий граждан.
Они разрешают украинцам, прожившим в Беларуси год и больше, и желающим приобрести вид на жительство, оформить его с некоторыми послаблениями:
- Не нужно оплачивать госпошлину.
- Нет необходимости представлять вышеперечисленные документы, если это невозможно.
- Медицинская комиссия проходится бесплатно.
Это дает возможность уехать от сложившейся непростой ситуации в стране в более комфортные и спокойные условия жизни.
Ужас. В России оформить загранпаспорт (1 месяц), справка об отсутствии судимости (1 месяц), выписка (неделя), военкомат, временная регистрация, банк, в паспортный стол вместе со всеми жителями, анализы 2 недели, расшифровка, СПИД, сифилис гонорея, итоговая справка у терапевта, но подписанная главным врачом, фотографии с усталым лицом, оригиналы, копии документов – банк. И о чудо, через месяц, а бывает и намного много раньше – через две недели, и вы со счастливым лицом обладатель ВНЖ. 2 года пролетят незаметно, когда вы можете не вспоминать всю эту бюрократию. А через 10 лет уже можно получить паспорт. Думаю в Русаковичи на кладбище, если не быстрее добраться, то уж точно меньше бюрократии.
Согласен с Вами – это ужас!
Загранпаспорт росиянам необязателен
Бабушка живёт в Беларуси, как правнуку получить вид на жительство?
Мне сложно понять людей, которые хотели бы стать обладателем белорусского паспорта. Я потратил год на то, чтобы избавиться от белорусского паспорта и стать гражданином Российской Федерации. Если уж так хочется жить в Республике Беларусь, то можно оформить разрешение на временное проживание сроком на 1 год, которое продлевается через 1 год.
Кстати, на фотографии “Дазвол на часовае знаходжанне” – это именно “Разрешение на Временное Проживание”. ВНЖ предполагает постоянную регистрацию в Республике Беларусь.
Этот вид на жительство легко и часто отнимается белорусским МВД за то, что россиянин (или гражданин другой страны) 1. Совершил 5 административных правонарушений по линии ГАИ за год.
2. Нигде не работал 6 месяцев и более (не может подтвердить свой доход).
3. Не проживал (не был на момент проверки отделом по гражданству и миграции) по адресу постоянной регистрации. Что касается трудоустройства с видом на жительство в Республике Беларусь, то сейчас (после введения в Беларуси так называемого “Декрета о тунеядстве”) днем с огнем не могут сыскать в Беларуси работу даже граждане этой страны.
Бесплатное лечение. Ну, справедливости ради, да – это будет именно с видом на жительство бесплатно. Единственная преференция. Но, пардон, здесь не Израиль с его уникальной медициной, чтобы получать вид на жительство в Республике Беларусь только ради лечения. Повторяю, тем, кто хочет жить в Республике Беларусь легально я рекомендую оформление “Разрешения на временное проживание”, которое изображено на картинке. Оно ни к чему не обязывает.
Спасибо Вам за комментарий. Моя подруга родилась в Беларуси, а потом уехала в Израиль, но жизнь не сложилась – хочет вернуться. Даже я не знала, что у нас в Беларуси такие правила – примем к сведению.
ЛЕНА СОВЕТУЙТЕ СВОЕЙ ПОДРУГЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ…Я САМ ГРАЖДАНИН ИЗРАИЛЯ С ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСЬ…
Спасибо за развернутый и полезный совет!
Тогда в России поживите! Будете о Белоруссии вспоминать с благодарностью!
Андрей, спасибо Вам за подсказку! Я, прочитав с трудом все требования, расхотел ехать из России в Беларусь. Это же ужас и кошмар! Застрелиться можно! Интересно было бы узнать о временном разрешении на год – как его оформить? Я уже российский пенсионер, работать не собираюсь (да и не смогу). Смогу я жить в Беларуси на свою пенсию?
Здравствуйте, Александр! Вы можете оформить временное разрешение на год. Вы сможете, получая пенсию, доказать свой доход для получения временного разрешения. Но подумайте о медицинских услугах – в этом случае они будут платные. А если у Вас будет вид на жительство, то мед.услуги для граждан РФ с ВНЖ в Беларуси, как для граждан РБ, бесплатны.
А ещё с временной регистрацией и за отопление будете платить в пять раз дороже. Это факт. Так что ВНЖ обязательно, иначе на пенсию не прожить.
Да, теперь наши дети и внуки обречены сдавать ЕГЭ. Возможно, и не сдать его, т.к. к 2022 году чуть ли не по всем предметам нужно будет сдавать ЕГЭ, пенсий не будет. Единственный плюс России – это работа. Работа, работа, работа. Хоть и за небольшие деньги, чтобы не умереть с голоду.
Тут я с Вами согласна!!!!!
К сожалению, уже и с работой возникают проблемы.
Жила в Беларуси пять лет, после смерти мамы осталась. Сейчас, получая российскую пенсию, имея временную регистрацию, плачу за российский газ в четыре раза больше. Парадокс.
Поставьте газовые счетчики, и Ваша проблема решена.
А если поставите еще и счетчики на воду, то платить будете только за отопление.
Владелец квартиры – россиянин, кстати, бывший житель РБ до 1993 г. Никто не прописан. Сейчас, в связи с подорожанием тарифов ЖКХ, платежи стали очень большими. Он готов вернуться в РБ, но в каком качестве, чтобы платить за ЖКХ как гр-н РБ: на ПМЖ или с разрешением на временное проживание – никто не знает. Или можно кого-то прописать?
Я родилась в Беларуси, живу в России. В 2013 году умерла мама и оставила мне квартиру в Беларуси. Что делать, не знаю. Уехать жить сейчас в Беларусь не могу, потому что мужу еще до пенсии далеко. В квартире никто не прописан. За март пришла очень большая квартплата. Я такую в России плачу за свою. Просто ужас! Продавать не хочу, да и стоит квартира очень маленьких денег. Оформить вид на жительство? Или разрешение на временное проживание? Подскажите.
У меня практически такая же ситуация. Живу в России. Я пенсионерка, но пока работаю. Квартира в Минске досталась по наследству в 2009 г. от родителей. Каждый год приезжали с мужем туда отдыхать. Раньше коммунальные платежи составляли от 1000 до 1500 российских рублей в месяц, с 2016 г. выросли почти в 5 раз. Еду оформлять вид на жительство и прописываться в квартиру.
Только ВНЖ. Если Вы гражданин или имеете ВНЖ, государство автоматически Вас субсидирует на около 60%. Если у Вас временное проживание, то платите 100% за коммуналку.
В Беларуси нет таких понятий, как постоянное проживание или временное проживание, а есть только 2 вида проживания:
– по месту жительства;
– по месту пребывания.
Что является местом жительства, сказано в статье 19, Гражданского кодекса. Поэтому, все ваши собственные квартиры признаются в Беларуси вашим местом жительства. Но вот разрешение на временное проживание сроком на 1 год, вам могут выдать только в одной вашей собственной квартире. При этом в ваш паспорт вклеивают марку где и указан адрес вашего места жительства. И указан срок – 1 год. В Положении о расчете стоимости Жилищно-коммунальных услуг (Правила КМ №574 от 12.06.2014) сказано, что тарифы для населения (пониженные) применяются только в тех квартирах, где присутствуют зарегистрированные по месту жительства собственник или член его семьи. Поэтому вклейка в паспорт говорит о том, что вы стали на регистрационный учет по месту жительства именно по данному адресу. Поэтому весь этот срок (1 год) имеете право получать тарифы для населения на коммунальные услуги именно по данному адресу. Такова логика закона. Однако, в конторах, которые исполняют обязанности домоуправлений, и рассчитывают стоимость ЖКУ в вашей квартире, это вам будет трудно доказать. Стоит обратиться в народный контроль. Удачи!
А давайте мы её у Вас снимем?!
Пропишите в квартиру по договору найма кого-либо и всё.
Сдайте квартиру бесплатно, просто за оплату коммунальных. Я так снимала, кстати, у гражданки России. Потом она, правда, решила квартиру продать.
Оформить ВНЖ, тогда будете платить в пять раз меньше. Но ВНЖ тоже дорого, у меня около 10 тыс. России получилось.
Напишите, пожалуйста, источники информации! Необходимо оформить ВНЖ гражданину Украины, проживающему на территории РБ больше года. Спасибо.
По жизненной ситуации переехали с семьей (РФ+Украина) в РБ. Процесс получения ВНЖ занял два месяца. Без него трудоустроиться практически не реально.
Как получить ВНЖ гражданину России?
Я гражданка Украины. Купила недвижимость в Беларуси 3 года назад, имею временное проживание там, но не могу прописаться у себя в квартире без вида на жительство. Сейчас я живу в России, ухаживаю за отцом. Имею вид на жительство здесь, получаю пенсию.
Если я сделаю гражданство России, то не лишусь ли я пенсии, уехав в Беларусь, т.к. для оформления вида на жительство в Беларуси нужно брать листок убытия? У кого можно проконсультироваться? Спасибо.
Не нужно выписываться ниоткуда. Не спрашивают листок убытия!
Хотим из Крыма переехать на ПМЖ в РБ!
Возможно ли это, если да, то с чего нам начать?
Можно, я переехал.
Мы с женой пенсионеры, оба инвалиды 2-й и 3-й группы. Хотим купить жильё и проживать в РБ. Жить собираемся на пенсии, заработанные в РФ. Отказываться от гражданства РФ пока не собираемся. На родине есть приватизированное жильё. Нужно ли нам выписываться из квартиры, и какое разрешение на жительство оформлять?
Получать нужно вид на жительство, выписываться не нужно.
Я расписалась с белорусом, взяла его фамилию, сама украинка. Не знаю, как мне сделать регистрацию постоянную в Беларуси, что для этого нужно?
Паспорт ваш и супруга, свидетельство о браке, справку с места жительства с согласием всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в квартире.
Если квартира или её часть является собственностью вашего супруга, то ничье согласие не надо.
Эмиграционная карта, госпошлина, и в отдел миграции.
Говорят, что на полгода можно пребывать в Беларуси только 90 дней без вида на жительство. Я сейчас только сдала документы. Что будет, если не успеют сделать паспорт – депортация?
Конечно, без разговоров.
Миграционная служба продлевает ваш срок пребывания до получения паспорта, оплачиваете только страховку.
Ми из Украины, мужу дали запрет на въезд в Беларусь. Могут ли дать ему ВНЖ в РБ после окончания запрета на въезд?
В Беларусь только ненормальный может собраться на ПМЖ. Страна нищих рабов. Мечтаю только об одном – уехать отсюда. Душат, реально душат поборами. Уже у безработных требуют деньги – рабство в 21 веке.
Всё познается в сравнении. Приезжай в Казахстан, и ты реально сможешь оценить ситуацию.
Татьяна, Вы абсолютно правы, – всё познается в сравнении. Сидят зажравшиеся в Беларуси и рассказывают, как им плохо живётся. Правильно, поживите на Украине и сразу оцените всё!
Как в той пословице, только наоборот – всяк кулик свое болото поганит.
Лучше – кулик свое болото хает.
Поезжайте в Швейцарию – узнаете, что такое современное рабство.
Ну, приедете в Польшу, Европа там, деньги гребутся лопатой, будете работать без обеда, выходных и отпуска с зарплатой ниже среднего. Еще и квартиру снимите за 3/4 зарплаты, классно похудеете, глаз дергаться начнет. Спортом займетесь сразу – бегать оформлять себе ВНЖ – проще простого, всего то пару лет безвыездно подождать, может, дадут. Повезет, так по смс не уволят, только скажут валить сразу.
Везде хорошо, где нас нет, и все познается в сравнении. Нормально в Беларуси.
И ещё можно добавить: “Хорошо там, где нас нет”.
Приезжайте в Украину. Вор на воре сидит и вором погоняет. Коррупция. Перспектив нет. Война со страной, в которой у президента бизнес. Территория потеряна. Народ, кто не свалил совсем – работает за границей. Только бедный или дурак не мечтает отправить детей на ПМЖ куда угодно. Беларусь идет в 22 век, Украина возвращается в 19.
Вам в новостях рассказывают, какая сказка жизнь в России – приезжайте. Только не в Москву, а в какой-нибудь Киров или Сыктывкар. Не вся страна у нас живет в Москве, и никакой сказки здесь нет. Жила в Минске два года. Одно нытье со всех сторон: “Зелени мало… Как у нас грязно… Сходить некуда… Зарплата маленькая… На работе меня не ценят…” Вот так. В попку должны целовать на работе, оказывается. И зарплату каждый месяц без причины поднимать. И, кстати, очень жалею, что пришлось уехать.
Я, гр. Украины, замужем за белорусом, хочу поделиться информацией о том, как я собирала документы на вид на жительство РБ. Может, кому-то пригодится…
Сначала мы нашли информацию, какие документы нужны, и в Беларусь я приехала уже со справкой о несудимости, которую можно получить бесплатно за месяц ожидания или в зависимости от оплаты в срок от 3 раб.дней. В Беларуси на всё-про-всё у нас было около недели, не больше.
Итак, понедельник (день первый): паспортный стол (отправная и конечная точка сбора документов) был закрыт – выходной. Чтобы не терять времени, зная, что нужно сдавать анализы и ждать их результатов, мы поехали в поликлинику по месту жительства мужа, и, соответственно, в будущем моего. Зайдя в поликлинику, я, первым делом, направилась к окошку информации. Спросила, что мне нужно для получения справок для ВНЖ. Меня отправили в каб. №1. Это оказалась касса. Заняла очередь всё равно, в надежде, что там мне всё прояснят. Зашла с тем же вопросом. Мне говорят:
– С вас 37 руб.
Спрашиваю:
– За что? Какие анализы входят в оплату?
– Мы не знаем, идите в регистратуру…
Я уже возмутилась,говорю:
– Меня уже послали к вам, вы меня в регистратуру, сколько можно?
В итоге одна из девушек сама меня провела к окошку регистратора и попросила предоставить мне всю информацию по моему вопросу. Только после этого я получила листок-вкладыш со списком необходимых анализов, причём сдача крови на ВИЧ на пункте переливания крови по одному адресу, флюорография в тубдиспансере – по другому, анализ в кожвен – по третьему, и туда только с результатами анализа крови, и в самой поликлинике: заключения врача-инфекциониста и подпись главного терапевта. Хорошо, едем на станцию переливания крови, анализ можно сделать с паспортом и оплатой в 19 руб. Муж решил, что нужно направление с поликлиники, чтобы этот анализ нам зачли. Возвращаемся в поликлинику, в регистратуру – там уже другой работник, забирает у нас листок-вкладыш и спрашивает, кто нам его дал без направления с паспортного стола? Муж уже вскипел. Идет к главврачу, описывает ситуацию, что работники некомпетентны, а у нас нет времени. Она посылает к специалисту «по разным вопросам». Просим проинформировать нас. Можно ли сдать анализы без направления и потом прикрепить их, и за что мы должны поликлинике заплатить 37 руб (19 долларов), если все анализы нужно оплачивать по месту их сдачи?
Она ведёт нас в бухгалтерию, ждем под дверьми 5 минут. в бухгалтерии подтверждают, что нужно заплатить 37 рублей только за подписи наших врачей… Ладно. Едем сдавать кровь. Время – уже после обеда, значит, результат будет готов не завтра, а через день – в среду.
Дальше решили сдать документы на перевод с украинского на русский. Нашли в центре бюро переводов. Спрашиваем, сколько стоят услуги? Перевод одного документа – 15 руб. + заверение нотариуса 20 руб. Итого за документ 35 руб.! А у меня их три – паспорт, справка о несудимости и свидетельство о браке (заключался на Украине). Итого 105 руб (53 доллара)! У меня порыв – сразу согласиться, чтобы только быстрее. Муж, как человек экономный, отказывается. Едем искать дальше. И нашли офис нотариуса, где заверение документа стоит 12,8 руб.! Класс! А напротив, на дому работал переводчик, который за 3 документа взял с нас 18 руб. Итого 38,40, всё вместе – 57 руб. (экономия 48 руб.). В этот же день успели в тубдиспансере сделать флюорографию – 15 руб., +справка от том, что я не стою у них на учете – 5 руб. (хотя, как я могу стоять, если только приехала). Всё, первый день прошёл суматошно, но результативно. Хорошо, что мы на машине.
Вторник (день второй): с утра поехали за переводом документов, потом к нотариусу, потом опять к переводчику (не поставил две точки над буквой ё, из-за чего фамилия читалась бы уже по-другому, и могли возникнуть проблемы в расхождении у нас с мужем фамилий). Ну, и наконец, в паспортный стол за ЦУ (ценными указаниями), что делать дальше. Там вручили список необходимых документов, направления в поликлинику и в милицию для сдачи отпечатков пальцев и ладоней, в список входила также покупка картонной папки со скоросшивателем, чтобы завести моё дело! Бесплатно нигде не дали ни файлика, ни А4 бумажки, как потом узнала, сотрудники госслужб чуть ли не сами покупают это всё для работы)!
Решили съездить в поликлинику оплатить их сбор и завести карточку на меня. Пришла сразу в кассу. Девочки увидели мою фамилию, захихихали и объявили мне оплатить сумму в 12, 80 руб. На мой вопрос, почему не 37, как было вчера, сказали, что если бы я сдавала все анализы у них, было бы 37, а так 12,8! Ага, значит, хождения к главврачу и в бухгалтерию были не зря – экономия 24,20 руб. (12 долларов). Я сказала, что, в принципе, мне никто и не предлагал сдать анализы у них (изначально в направлении расписаны адреса, где что сдавать. Ну, ладно. Завели карточку, поехали в милицию, попали на обед – час потерян. Сдала отпечатки в первый раз в жизни.
Съездили в банк, оплатили госпошлину 42 руб. (еще 40 мин времени – в сбербанке постоянно очереди, такое ощущение, что белорусы не работают, а только всё время за что-то платят). Съездили в ЖЭС, узнали, как работает и что надо для того, чтобы меня прописать. Оказалось, нужны владелец квартиры (мать) и свидетельство о рождении мужа, чтобы доказать, что он ей сын (хорошо, что не анализ ДНК).
Ладно, на следующий день просили мать приехать в город (200 км). Начинаю переживать, как бы не понадобилось моё свидетельство о рождении (мало ли), а оно дома. На всякий случай, позвонила родителям, чтобы по факсу, если что, выслали. Но, нет, не понадобилось.
Среда (день третий): утром за анализами крови, потом с ними – в кожвен. Опять через кассу – 23, 80 руб., результаты будут готовы только завтра после 15.00 – сутки потеряны. Ну ладно. Хоть с матерью в ЖЭС успели.
Четверг (день четвертый): забрали анализы, отвезли в поликлинику. Захожу к врачу-инфекционисту за подписью, говорят, неприёмный день. На замене никого нет. Снова грозимся сходить к главврачу, находится инфекционист, который согласился поставить подпись с печатью. Ещё подпись главного терапевта и ура! Все документы на руках! Жаль, что паспортный до обеда – не успела.
Пятница (день пятый): встали в 6:30, чтобы к 8 утра первыми быть в паспортном. Приезжаем – первые! Заходим в кабинет, а паспортистка на совещании часов до 11… Пока решили проверить документы. Автобиографию велели переписать – не отступили 3 см от края. И подпись ставится только в присутствии инспектора. Ладно. Перепишу в пятый раз, первые разы не по шаблону получалось, всегда что-нибудь пропускала. Нужно ещё зайти к начальнице паспортного стола, чтобы она зарегистрировала справку с ЖЭСа. Ок, начальница тоже на совещании. Просят сделать ксерокопию документов. Ок, поехали делать. Приезжаем – инспектор есть, начальницы ещё нет. Время движется к обеду. Звоним по указанным телефонам в случае отсутствия начальника. Звонок раздаётся в соседнем кабинете. Но ничем помочь нам не могут. Через 15 мин появляется начальница (может, всё-таки помогли). Печать, подпись. Обратно к инспектору – занято. Выходит, говорит приходить после обеда, не успеет принять. Ладно. Приезжаем опять за 15 мин. до открытия, чтобы быть первыми. Заходим, гордые за собранные документы, но немного напряженные, как бы не послали опять куда-нибудь. Всё есть – папка картонная, 4 фото, автобиография, мед.справка, справка из милиции, с ЖЭСа, анкета. ВСЁ! Дают мне 2 листа анкеты: информация о мне и о муже (проверка на то, что брак не фиктивный) Это притом, что расписались мы полтора года назад. Как выглядят родители, квартира, что предпочитаете из блюд, из стиля в одежде, хобби, привычки, подарки и т.д. Представьте общие фото! Они в телефоне, телефон забыла (хорошо, что не послали). Напомнило американские фильмы. Потом я выхожу в сопровождении инспектора, и она заводит для той же процедуры мужа. Потом опять вместе заходим. Говорит, что будут ещё проверки по месту проживания. На мою улыбку отвечает:
– А что вы думали? Бывают случаи фиктивного брака! Про себя думаю: “Ага, всю жизнь мечтала пройти через все эти процедуры и жить в Беларуси!” Но молчу, а то не дадут ещё. Рассматриваться моё дело будет до 6 месяцев. На этот срок могу находиться в Беларуси, но должна зарегистрироваться. Выходим, идём в кабинет регистрации.Снова нужно платить – 21 руб. и анкету заполнить. Время движется к концу рабочего дня. Чтобы всё закончить и не оставлять на завтра, посылаю мужа в банк, сама остаюсь заполнять анкету и сторожить очередь. Жду мужа, нервничаю. Успел, ура!
Заходим, отдаём квитанцию и анкету. Регистрируют меня на 3 месяца!
– Как? Дело будет рассматриваться до полугода!
– Нет, можно по закону только на 3 мес, если документы не будут готовы, нужно будет опять заплатить за регистрацию ещё 21 руб!
Итого, потрачена неделя времени, около 150 долларов и нервы… Год назад муж делал такой же временный вид на жительство на Украине за 2 дня, и через 2 недели документ был готов. Потребовалось: перевод и ксерокопия паспорта, прописка, оплата медстраховки (а не медосмотры!) И ВСЁ! Даже справки о несудимости не нужно. Сделала вывод – Беларусь –страна с европейскими строгими законами, но, к сожалению, с низким уровнем жизни. На Украине всё проще!
Здравствуйте, Татьяна. Я из Украины, Луганская обл. С осени собираюсь в Беларусь, чтобы оформить вид на жительство. В моей области идут бои. Я сейчас работаю в России. Я прочла ваши комментарии. Так как вы тоже гражданка Украины, подскажите, как мне правильно поступить с оформлением документов, и сколько нужно денег на это все? Спасибо!
У меня точно такая же ситуация, как у Вас, что с замужеством, что с подачей документов. Я подавала на срочный, сказали, что за месяц будет готов. Жду уже больше полутора месяца. Поскольку сейчас нахожусь на Украине, чтобы времени не терять, решаю вопросы с выездом детей от первого брака. Поэтому скажите, через какой срок Вам дали вид на жительство? А то уже волнуюсь.
Здравствуйте можно с вами обсудить тему ВНЖ.
Здравствуйте!Можно с вами как то связаться?У меня такая же ситуация как у вас.
Доброго времени суток! Читала ваши строки – и очень смеялась. Вроде смешно , но по итогу волосы дыбом. График работы , не заменимые специалисты и начальники – бюррократические припоны, от которых не захочется жить в этой стране. Это будет всегда и во всём- неизбежно… Крепких вам нервов и удачи!
Как можно выехать в Беларусь из Украины, чтобы избежать лишней волокиты и нервотрепки? Можно в сельскую местность.
Нет, Беларусь – страна с глупыми законами. В странах ЕС для получения гражданства нет такого ада, как в БССР.
Арсений, чтобы получить гражданство в ЕС, нужно жить 10 лет, не выезжая, не меньше.
Не нужны справки из психо- и наркодиспансера.
У моей дочери вид на жительство на 5 лет, она из Украины и там родила. Но в медицине бесплатно отказывают, все опираются на закон 1997 года. Куда идти, кому жаловаться? Сын работает и платит налоги, а с температурой отказали бесплатно в приеме! Помогите!
Жаловаться бесполезно. В Беларуси бесплатное лечение предоставляется только гражданам РБ и гражданам РФ, имеющим вид на жительство в РБ. Потому что между Россией и Беларусью существует на этот счёт соглашение. Кроме того, Россия и Беларусь входят в межгосударственное объединение – Союзное государство, в уставных документах которого предусмотрено, чтобы права граждан России и Беларуси уравнивались. Между Украиной и Беларусью такого соглашения до настоящего момента не существует. Поэтому платить придётся. Советский Союз прекратил своё существование. Ещё в 1991 году.
Читаю и уже не хочу никуда переезжать…
Мы переезжали из России в Беларусь. Оформляли вид на жительство в небольшом районном городке, где все службы расположены очень компактно. И на всё затратили 2 дня. Но наши документы на утверждение отправили в областной центр. Через 2 недели документы вернулись, и нам сразу выдали ВНЖ, а через 8 месяцев мы получили гражданство Беларуси, т.к. я родилась в Беларуси. Всё было быстро и очень доброжелательно.
Мы живём в Беларуси уже 9 лет и ни разу не пожалели, что переехали, живём и радуемся жизни.
Абсолютна с Вами согласна! Вот только 13 февраля отдала документы на ВНЖ. Никаких сложностей это не заняло! Справку о несудимости взяла заранее в России в своем городе в Едином центре услуг (пишется заявление и через 3-5 рабочих дней тебе сообщают смс-кой что пора забрать готовую справку). По приезду в РБ (3-го февраля) тут же пошла в местный отдел миграции, где очень вежливо и доходчиво всё объяснили и дали список всего, что МНЕ надо для ВНЖ:
– заявление (бланк) для ВНЖ,
– бланк автобиографии,
– справка о несудимости из РФ,
– медкомиссия (в местной поликлинике проходишь платно и без очереди), годна месяц, но успеешь пройти за 4-5 раб.дней.
– справка от паспортистки местного жэу или из единого расчетного центра о том, что есть недвижимость в РБ (она у меня есть),
– 4 цветных (свежих!) фото 40*50,
– чек из банка об оплате пошлины ВНЖ в любом банке РБ (2 базовых величины). Оплачивала через кассира по номеру счета указанного на бланке Заявления (смотри п.1).
Всё!!! Ничего сложного!!! Начала всё собирать 6-го февраля и сдала все бумаги в отдел миграции уже 13-го. И то на два дня раньше просто поленилась идти, так как погода была плохая. Везде всё любезно, все помогали и подсказывали куда-чего-что-за чем! В отделе миграции приняли все бумаги, помогли правильно заполнить сам бланк заявления (ну действительно трудновато самому сообразить). Всё отксерили что надо, скрепили, провели инструктаж о том, что можно и что нельзя в РБ дабы не быть выдворенным. Везде расписываешься. Затем ведут в отдел полиции (у меня он был прямо за стенкой отдела миграции) и там тебе откатывают пальчики и ладони. Затем карту дактилоскопии прикрепляют к твоему “личному делу”, начальник отдела расписывается в нём. Говорят что в течении 30 дней (для граждан РФ) огласят результат. Всё!!! Все вежливо прощаются и идёшь домой. Ждём-с. Ничего сложного!
А если пару месяцев назад сдал ВНЖ в РБ, выехал из страны, а теперь нужно вернуться обратно в РБ (так сложились обстоятельства), какова процедура получения ВНЖ (я гр.России)?
Хотим переехать в Витебск. Можно ли получить вид жительство, если купим дачный дом?
По крайней мере, для граждан Украины загранпаспорт при оформлении ВНЖ не нужен, т.к. в украинском паспорте продублированы страницы на русском языке, что является гос. языком в РБ. В миграционной службе требуют копии национального паспорта, а не заграничного.
Если у Вас есть РВП (разрешение на временное проживание) и справка о несудимости (действительна в РБ 6 мес., делается на Украине (200 грн за 7 дней)), то оформление медосмотра ВНЖ со всеми поездками в обеденное время – 2 недели. Дольше всего анализ на ВИЧ – 7 дней. А вообще, по-крайней мере, в Московском районе Минска все проще.
В миграционной службе Вам выдают направление на дактилоскопию (сдача отпечатков), в поликлинику приходите в досмотровый кабинет, там Вам дают все бумажки для анализов (5 шт на кровь делаются в одном кабинете, один – в кожвендиспансере), психиатр и нарколог проходятся за 10 мин.: “Куда? На ВНЖ? Штамп, подпись, следующий”. Дактилоскопия делается в районном РОВД. Ехать туда лучше к 10-11, т.к. у них каждое утро планерка. Параллельно делаете перевод украинских документов на русский и заверяете у нотариуса. А потом ожидание 2 месяца.
Я пенсионерка, москвичка, вышла замуж за белоруса. Он в Россию переезжать не хочет. Я не хочу терять московскую прописку и пенсию. Придется жить у него. Кто подскажет, какой вид на жительство мне выбрать? Может, оптимальным будет жить по три месяца, потом съездить в Москву и вновь вернуться на три месяца?
Обычный вид на жительство
Мы с сестрой по отцу – этнические белоруски, одинокие российские пенсионерки, хотим купить квартиры в Белоруссии. Имеем ли мы право на получение ВНЖ в Белоруссии? Ответьте, пожалуйста.
Мы с сестрой российские пенсионерки, по отцу этнические белоруски. Хотим купить квартиры в Белоруссии и жить там на заработанные в России пенсии. Получим ли мы ВНЖ в Белоруссии?
для начала вам нужно выучить правильное название страны, в которую планируете переехать. Страны Белоруссии не существует. Правильно звучит – Республика Беларусь. Давайте уважать другие страны!
Елена, неправда. Зачем людей смущать.
Белоруссия — по-русски. Беларусь — по-белорусски.
Виталий, не вводите людей в заблуждение. Елена права. Осенью 1991 г. был принят Закон РБ от 19.09.1991 г. №1085-XII “О названии Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) и внесение изменений в Декларацию Верховного Совета БССР о государственном суверенитете БССР и Конституцию (Основной Закон) БССР”.
В Законе сказано четко: БССР нужно впредь называть Республикой Беларусь, сокращенно – Беларусью. В 2000 году вышел указ президента “Об использовании названия Республики Беларусь юр.лицами”. Одно из его положений гласит: под официальным полным и сокращенным названием Республики Беларусь понимаются соответственно слова “Республика Беларусь”, “Беларусь”. Название страны Беларусь закреплено Конституцией.
И Белоруссия, и Беларусь – эти слова звучат по-русски. Но, одно дело Белоруссия имеет свою традицию, как например газета “Советская Белоруссия”, но если речь идет о названии страны, закрепленном Конституцией, то однозначно – Беларусь.
Хочу переехать жить в Беларусь (сама из Украины). Хотим с парнем (он родился в Беларуси) начать строить свою семью. Подскажите, пожалуйста, нужна ли мне выписка с места проживания (на Украине)?
сегодня узнавала – не нужно!
Украинка, живу в РБ 20 лет, имею вид на жительство, как оформить гражданство в РБ.
я вышла замуж в беларуси. взяла фамилию мужа. имею вид на жительство в рб. нужно продление. нужно ли мне сказать в овд. что у меня зарегистрирован брак с гр беларуси и другая фамилия ?. у меня гражданство Российское. мне просто сказали что мне нужно ехать в Россию менять свой гражданский паспорт под фамилиию мужа. у меня нет такой возможности сейчас. а вид на жительство продлить надо. как бытть?
Здравствуйте, по законодательству РФ вы обязаны в течение месяца после смены фамилии поменять документы. Соответственно, скрывая факт замужества и пытаясь продлить ВНЖ по недействительным документам, вы будете действовать незаконно.
В Израиле быстро получают гражданство только евреи. Другим народам получить гражданство в Израиле практически не реально.
Мужу – украинцу оформили все документы за один день, через неделю пошли в поликлинику за результатом. Сдали документы и ждем.
Какие документы необходимы будут ребёнку для получения ВНЖ в РБ? Сами из РФ.
Я – гражданин Армении. Какие документы нужны для оформления вида на жительство в РБ, если я в браке с гражданкой этой страны?
Я хочу получить вид на жительство Белоруссии. Я из Грузии. Мне предлагают кое-какую работу. Как мне поступить? Что мне надо иметь, чтобы получить вид на жительство?
Я запуталась. Собираемся переезжать в РБ на ПМЖ. В РФ остается квартира с нашей пропиской. Мы пенсионеры, но будет оформляться, поэтому нужен вид на жительство. Планируется, что будем покупать квартиру. Как быть с пропиской?
А я просто хочу перебраться с семьёй жить на ПМЖ в Беларусь, так как в РФ уже жить не возможно, наше правительство душит свой народ.
Какой пакет документов нужен для получения ВНЖ, если в РБ, приобретена недвижимость? Необходим ли загранпаспорт или достаточно внутреннего, российского?
Как получить ВНЖ в Беларуси без листка убытия, если через полгода оформлять пенсию в РФ, а для этого нужна регистрация? И буду ли я получать российскую пенсию, выписавшись впоследствии?
Гражданка РФ, родилась и жила всю жизнь в Забайкалье. Разведена, бывший муж этнический украинец, живет в Киеве, у него новая семья. Моя этническая принадлежность – славянка. Дети уже выросли, живут самостоятельно. У меня работы нет, сокращения, ликвидация предприятий, до пенсии теперь далеко. Работать уборщицей в магазине после сферы IT… Может, на новом месте где, но в Чите – не знаю. Хотела попробовать себя в новых условиях, тем более, что корни из мест сегодняшней Республики Беларусь. Родственников – уже дальних, в Республике не особенно знаю, может, уже никого и нет. Климат Сибири с возрастом все более и более оказывает влияние, врачи рекомендуют менять. Но куда ехать? Литва не досягаема, Украина – могут и не пустить. Для начала, что посоветуете – попробовать приехать на 90 дней, в какой-нибудь небольшой городок или поселок, посмотреть, что реально на мои финансы можно купить – жильё, как с работой. Или что? Выхода другого просто нет, с пятидесяти лет приходится начинать жизнь заново…
Хочу переехать в Республику Беларусь на ПМЖ. Мне почти 50 лет, образование высшее экономическое, опыт работы в области IT – 18 лет. То есть в моем возрасте в этой отрасли делать уже нечего. В РФ до пенсии теперь далеко, в регионе проживания (Забайкалье) работы нет – реформы, сокращение штатов, ликвидация предприятий. В других регионах РФ “начинать вынужденную новую” жизнь в зрелом возрасте нет смысла. Мои предки этнически из регионов Польша, Литва, Беларусь, Украина. Думаю, что смогла бы работать в какой-нибудь сельской школе Беларуси, если это возможно с моим образованием и опытом работы. Мечтаю обзавестись жильем, но на земле. Нужен совет: с чего начать? Съездить на 90 дней, посмотреть, что я могу на мои финансы? Сразу “сжечь все мосты” и оформлять ВМЖ?
Марина, вы завели речь о пенсии, вы понимаете, что даже если вы переедете в Беларусь, то пенсию будете получать в России, стаж же у вас там наработан.
Этнические предки не помогают в получении вида на жительство, надо официально подтвержденное родство с гражданином в этих странах.
В прошлом году указом президента республики Беларуси был установлен безвизовый режим для граждан Российской Федерации. Вы можете посетить Беларусь без визы, если хотите посетить страну и планируете находится там меньше, чем 30 дней.
Для получения вида на жительство, вам нужна причина для переезда: учеба, работа, воссоединение семьи, подтвержденное родство с гражданином респбулики Беларусь. Если у вас есть одна из этих причин для иммиграции, то вы можете собирать документы на внж.
Список документов вы сможете найти на официальном сайте посольства Беларусь.
Я из РБ, могу помочь с выбором места жительства
Напишите Ваш адрес
Прошло два года. Как Вы устроились? Ваше письмо о том, что я сегодня планирую. Тоже хочу работать в сельской школе.
Здравтвуйте. Хотим семьей (мы с женой и дочь 11 лет, старший сын остается) переехать в РБ из РФ. План такой: купить землю под постройку дома в 90 км от Минска, получить вид на жительство, зарегистрироваться в качестве ремесленников (мы керамисты / гончары), что позволит реализовывать нашу керамику на ярмарках/рынках в ближайшем городке или в Минске. Думаем, что совместив производство керамики с натуральным хозяйством, на жизнь хватит. В перспективе есть идеи по созданию пасеки и продаже меда.
План долгосрочный, так как все, увы, упирается в деньги, которые зарабатываются весьма постепенно.
Хотелось бы узнать от опытных людей о “подводных камнях”, на которые стоит обратить внимание и какие-либо рекомендации о реализации плана.
Спасибо.
Земля не гражданам РБ не продается, а только даётся в аренду! Дом на ней можете купить, но не саму землю.
Гражданин Украины, имею внж Беларуси на 5 лет, там проживаю. Периодически езду в Украину и Россию.
Хочу сейчас переехать в Россию получив там внж через рвп.
Подскажите пожалуйста, можно ли иметь одновременно внж Беларуси и получить внж России, не отказываясь от первого?
По внж Беларуси находиться сколько могу в России?
Кто знает точно, вид на жительство за сколько лет дают в Беларуси?
Мы прожили в Казахстане, сейчас получили гражданство, собираемся уезжать в Белоруссию жить, каковы наши действия? У нас временная регистрация в России и в Казахстане.
Здравствуйте Тамара.Для того чтобы претендовать на вид на жительство в Беларуси Вам необходимо либо иметь кровных родственников (жителей РБ) либо приобрести недвижимость в РБ. Если этот вопрос решен,то позаботьтесь о справке о несудимости по месту жительства (она годна только 6 месяцев). Так что делайте ее перед самым отъездом в Беларусь . Для того чтобы подать документы на ВНЖ,Вам необходимо будет где то зарегистрироваться,где Вы планируете проживать и оформить временный вид на жительство. Удачи!
скажите пож а зарегистрироваться в РБ на каких условиях можно??В моей ситуации следующие:есть женщина не расписаны у нее есть жильё, мне обязательно с ней заключать брак?? Или можно без такового ??
Подскажите, нужно ли выписываться из РФ и предоставлять отметку об убытии для получения внж? Нигде в официальных документах не нашёл ничего подобного…
Здравствуйте, я гражданка Украины, с корнями из вашей страны. Мой дядя, брат по маме, к сожалению уже нет в живых его, и дедушка мой по маме, тоже белорус. Хотя он был военный, и много лет прожил в Украине. Мамины сёстры большинство все из Вашей страны, тётя Учитель года, в общем родственники есть. Не знаю действует ли этот закон до сих пор, мама говорила, что она может приехать жить в Беларусь, но именно в то место, в данном случае деревня, где жил её отец с его родителями. Я согласна, так как когда мы к Вам приезжали я видела насколько красиво даже в деревнях.
Мы с мужем очень трудолюбивы, да и сын младший умница. Я хочу перевезти свою семью в страну, которую я люблю с детства. Подскажите, пожалуйста, какие у нас возможности. Могу ли я сама, или через маму иметь какую-нибудь льготу. Заранее благодарю за ответ.
Добрый день! Я живу в Крыму, то есть имею, как все крымчане, 2 паспорта – РФ и Украины. Скажите, по какому паспорту я могу оформить ВНЖ в Беларуси с перспективой переезда? Имею ли я право купить небольшую квартиру по одному из паспортов и оформить собственность на нее? Спасибо.
Правильно ли я понял, что за медицинские справки нужно будет заплатить 19+40+20=79 тысяч белорусских рублей, то есть 33 тысячи долларов? Значит, семья из трёх человек должна отдать 100 тысяч долларов только за прохождение медкомиссии?
Это по старому курсу белоруских рублей , 19 тысяч белоруских,это 8 долларов.
Если у меня вич, могу ли я получить внж Беларуси? Я россиянин.
Согласие на регистрацию в квартире дают несовершеннолетние члены семьи? Если выписаться из России необходимо,то кто будет платить пенсию,выписавшемуся?
А для граждан России,которые имеют ВНЖ в Украине есть льготы при оформлении ВНЖ в Беларуси, как для граждан Украины? Т.е. бесплатная мед. комиссия и т.д.?
Укажите реальную стоимость прохождения медосмотра в беларуских рублях.