Оформление и получение вида на жительство в Беларуси

Документом, дающим право легального пребывания в республике с возможностью трудиться, является вид на жительство в Беларуси. Без него невозможно будет не только устроиться на работу, но и бесплатно пользоваться медицинскими услугами. ВНЖ – это тот же паспорт, только временный, наделяющий обладателя всеми гражданскими правами. Если вы хотите уехать жить в Беларусь на ПМЖ, то сделать его нужно будет обязательно.

Россиянам можно подавать заявку с документами в Департамент миграции при ОВД, расположенном по месту прописки по упрощенной схеме. Эти заявления рассматриваются в первую очередь, благодаря давним дружеским отношениям между странами. Общий для всех срок обработки документов 3 месяца. Заявления от россиян проходят проверку месяц.

Кто имеет право на ВНЖ

Получить вид на жительство в республике Беларусь можно гражданам:

Имеющим родственную связь, включая зарегистрированный брак и усыновление, с жителем страны. Родившимся или постоянно проживающим в республике до 12.11.91 г. Имеющим в собственности недвижимость, находящуюся на территории республики Беларусь.

Еще находясь в России, необходимо заранее побеспокоиться о некоторых справках, которые потребуются в Беларуси – факт отсутствия судимостей, наркотической зависимости и психоневрологических заболеваний.

Виза в Беларусь не нужна. Приехав в республику первым делом надо встать на учет, о чем выдается специальный документ, дающий право пребывать на законных основаниях в Беларуси на протяжении 90 дней. За это время нужно оформить внж или позаботиться о получении временного разрешения.

Белорусский вид на жительство

Для россиян белорусский ВНЖ – процесс его получения несложен. Нужно только иметь основание. Таковым может быть:

Зарегистрированный брак с гражданином/кой республики;

Воссоединение с семьей;

Если имеется высокая квалификация в какой-нибудь сфере деятельности или вы обладаете исключительным талантом и способностями;

Вложение инвестиций в размере 150 тысяч евро и больше.

В основном ВНЖ в республике Беларусь стремятся приобрести новобрачные, выбрав эту страну для своего дальнейшего места жительства и те, кто решил открыть свой бизнес.

Имея один из вышеперечисленных поводов, можно смело начинать процесс оформления вида на жительство. Для начала стоит познакомиться с требуемыми для этого документами:

Заполнить специальную форму заявления-анкеты. Написать автобиографию. Загранпаспорт. Исключение для беженцев и людей, вообще не имеющих гражданства. Справку об отсутствии судимости в стране проживания и/или о составе семьи с места прописки, если есть. Подтверждение законного нахождения в республике в виде отметки о регистрации, поставленной в ОВД по месту пребывания. Справка из мед. учреждения об отсутствии болезней из перечня, и тех недугов, которые могут быть опасны для местных жителей. Цветные свежие фото – 6 штук размером в 40*50 мм, выполненные на одном листе. Документально подтвержденное наличие места жительства в Беларуси. Уплаченная государственная пошлина – 2 базовые величины.

Получилось не так уж и мало.

Поэтому стоит рассказать порядок действий, чтобы ничего не упустить и все правильно сделать.

Что требуется сделать в родной стране

Оформить загранпаспорт. Именно этот документ является главным, к которому будет выдан ВНЖ.

Далее в ОВД по месту прописки взять справку об отсутствии судимостей и то, что вы ни находитесь под следствием. Это россиянам можно сделать еще и в столице в ГИАЦ МВД РФ (Главный информационно-аналитический центр), или в любом подобном учреждении, находящемся в регионах страны.

Подобная справка будет делаться примерно месяц, поэтому стоит ее заказать заранее. Для ее получения необходим будет гражданский документ.

Перед непосредственным отъездом необходимо будет пройти процедуру выписки. Мужчинам до этого еще потребуется сходить в военный комиссариат и поставить отметку, что с воинского учета снят. Только после этого можно направляться в паспортный стол и получать листок убытия, который потребуется в Беларуси.

При выписке следует иметь в виду, что нельзя оставлять прописанным в квартире одного ребенка. В этом случае выписки гражданин не получит. Например, отец собирается уехать жить в Беларусь один, и вместе с ним прописан в этой квартире и ребенок. У матери регистрация в другом месте. В этом случае, пока мама не впишется на жилплощадь к ребенку, отца не выпишут.

Порядок действий в Беларуси

Прибыв в республику, сразу следует пройти регистрацию в ОГиМ (Отдел, занимающийся гражданством и миграцией) в том районе, где планируется проживать. Здесь же будет выдан весь перечень документов, которые будут нужны для дальнейшего оформления.

Зарегистрировавшись, можно отправляться в поликлинику (районную), оттуда с временной мед. картой направиться в различные заведения для получения различных справок.

Все эти действия потребуют определенного терпения, времени и денег – сдавать анализы придется платно. Максимальное время прохождения этого этапа – 2 недели.

Помимо общих анализов, сдаются дополнительные – на отсутствие СПИДа, сифилиса и гонореи. Их придется ждать до 10 дней. Этот процесс можно ускорить, если сдать не в поликлинике, а в отделе профилактики таких заболеваний в Минске. В этом случае, ожидание ограничивается двумя днями.

Цена за такие услуги для людей, приехавших из стран СНГ – 19 тысяч белорусских рублей, а для дальнего зарубежья – 23 тысячи.

На сифилис будет быстрее сдать одним разом вместе с общими анализами. За это надо будет заплатить гражданам СНГ 40 тысяч, всем остальным – 45 тысяч. Получив результат на руки, нужно будет идти за его расшифровкой в кожно-венерологический диспансер. Здесь же сдают мазок на гонорею, стоимость которого равна 26 650 белорусских рублей. И спустя 2 дня после этого, человек располагает всеми необходимыми справками.

Далее путь будет лежать в наркодиспансер, где просто нужно взять справку. Она выписывается сразу же после уплаты 20 тысяч.

Последним пунктом будет посещение психоневрологического учреждения. Подтверждение вменяемости и адекватного поведения обойдется в 30 тысяч. Туда важно попасть до 16 часов, заранее позвонив и узнав подробности.

Хорошая новость, в 2022 году справка из нарко и психдиспансера не нужна, поэтому тратить на это время и деньги не нужно.

Когда все эти бумаги будут на руках, у терапевта берется заключение, которое должен подписать главный врач.

Процесс прописки или регистрации

Дальнейший путь будет лежать в паспортный стол для прописки по месту нового жительства. Сюда вы должны прийти вместе со всеми членами семьи и хозяином квартиры (если жилье съемное). В наличии должны быть все документы на эту жилплощадь и обоснование для получения ВНЖ. Основываясь на все эти бумаги, плюс написанное заявление, выписывается временная регистрация.

Оплата и окончание процесса

Дальше надо идти в банк для оплаты государственной пошлины и паспортного бланка. И последними хлопотами будет заполнение анкетной формы, половина которой заполняется по-белорусски. Автобиография пишется как от руки, так можно и напечатать на компьютере, затем распечатать и поставить личную подпись. Теперь в Отдел миграции можно смело идти со следующим дополненным списком:

Заполненной анкетой;

Формой 1-ИГ;

Автобиографией;

Гражданским паспортом родной страны (копии заполненных страниц) и с выпиской;

Листком убытия;

Действующим загранпаспортом плюс его ксерокопией;

Оригиналом свидетельства о рождении и копией;

Справкой подтверждающей отсутствие судимости – ф. А;

Листком прибытия по новому месту жительства;

Документом – основанием на получение вида на жительство;

Справкой из мед. учреждения;

Фотографиями;

Оплаченными квитанциями госпошлины и внж.

Спустя месяц после всего этого вид на жительство будет получен. Это максимальный срок, обычно это бывает намного раньше – через 2 недели.

Как только документ будет в руках, нужно еще раз обратиться в паспортный стол, чтобы несовершеннолетние граждане, имеющие прописку в этой квартире, дали свое согласие на регистрацию.

Еще раз, сделав оплату вида на жительство, ставится соответствующая отметка, и ближайшие два года можно больше не вспоминать обо всех этих бюрократических моментах.

Процесс продления

По прошествии 2 лет можно будет продлить ВНЖ уже на 5 лет. Через 10 лет нахождения в стране можно получить гражданство Беларуси. Примерно за 3 недели до окончания первого срока нужно будет опять обращаться в Департамент миграции. Процесс продления не будет таким долгим, как в первый раз. Нужно будет предоставить 4 свежих фото такого же размера, как и в прошлый раз, оплатить госпошлину, заполнить предоставленную там форму и все. На это обычно уходит 2-3 часа.

ВНЖ в Беларуси для Украинцев

Украинцы в деле оформления ВНЖ в Беларуси наделены теми же правами, что и другие иностранцы. Но в связи с тем, что люди с Украины попадают на территорию республики спонтанно, у многих нет возможности взять необходимые справки и документы. Плюс ко всему, нет достаточных денежных средств для оплаты пошлины и прохождения медицинской комиссии.

Поэтому президент Беларуси установил новые нормы для этих категорий граждан.

Не нужно оплачивать госпошлину. Нет необходимости представлять вышеперечисленные документы, если это невозможно. Медицинская комиссия проходится бесплатно.

Они разрешают украинцам, прожившим в Беларуси год и больше, и желающим приобрести вид на жительство, оформить его с некоторыми послаблениями:

Это дает возможность уехать от сложившейся непростой ситуации в стране в более комфортные и спокойные условия жизни.

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